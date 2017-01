Plus d'infos sur le Concert Du Nouvel An - Orchestre Philharmonique De L'oise à Le Plessis Belleville

L'Orchestre Philharmonique de l'Oise continue à puiser dans les valses, galops et polkas de la famille Strauss pour son programme de concert du Nouvel An 2017 avec quelques oeuvres inédites. Il y ajoutera cette année des oeuvres de compositeurs plus inattendus.

Au fil de ses concerts, l'Orchestre Philharmonique de l'Oise forme au métier d'orchestre des musiciens de tous âges et de tous horizons. Il répand autour de lui la passion de la musique et sait provoquer l'enthousiasme, l'émotion et la ferveur des mélomanes.

Au programme : Josef Strauss, Johann Strauss fils, Gioacchino Rossini / Scott Joplin, Olivier Métra, Joseph Haydn, Narro Pasqual Marqina, Geronimo Jimenez, Jacques Offenbach

Pour bien commencer l'année, de la musique !

Site web : http://www.musivales.fr/2016-2017/c20170122

Infos réservation :

Service culturel : 03 44 88 05 15