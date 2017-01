Plus d'infos sur le concert Lynda Lemay à Noyon

Lynda Lemay revisite tous ses succès et propose un spectacle en version acoustique, piano et guitare. La chanteuse québécoise est plus proche que jamais de son public dans ce nouveau spectacle presque improvisé, où l'intimité atteint son apogée !

Tarifs : 25e et 30€

Durée : 2h30

Tout public

Azimuth Productions

Site web : http://www.ville-noyon.fr/-Le-theatre-du-Chevalet-.html

Infos réservation :

Renseignements au 03 44 93 28 20, theatre-accueil@noyon.fr