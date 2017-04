Plus d'infos sur le concert Orchestre De Picardie à Peroy les Gombries

S'échauffer l'esprit et les sens avec des ouvertures de Rossini, puis fondre d'émotion aux vieux airs anglais arrangés par Britten ou Gordon Jacob... Entre soleil et pluie, tour à tour brillant et nostalgique, ce programme sera aussi, pour beaucoup, l'occasion d'une belle découverte : le dense et superbe Concerto pour quatuor à cordes et orchestre de Bohuslav Martinu, ici confié aux talentueux solistes du Quatuor Joachim.

L'orchestre sera dirigé par la jeune et talentueuse chef, Marzena Diakun. Elle est depuis un an chef assistant à l'Orchestre Philharmonique de Radio-France.

QUATUOR JOACHIM : Zbigniew Kornowicz, Joanna Rezler, Marie-Claire Méreaux-Rannou, Laurent Rannou

Gioacchino Rossini Le Barbier de Séville - ouverture

Benjamin Britten Suite on English Folk Tunes op.90

Bohuslav Martinu Concerto pour quatuor à cordes et orchestre à cordes

Gordon Jacob Old wine in new bottles

Benjamin Britten Soirées musicales op.9 (d'après Rossini)

Gioacchino Rossini L'Italienne à Alger - ouverture

L'Orchestre de Picardie, créé en 1984, est une association financée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie et le Conseil régional Hauts-de-France. Amiens Métropole et les Conseils départementaux de l'Aisne et de la Somme lui apportent un soutien à la diffusion.

L'Orchestre de Picardie est le porteur de projet du réseau européen d'orchestres - ONE® dont il est l'initiateur et de ACT - un réseau transmanche INTERREG IV-A France (Manche) - Angleterre, cofinancé par le FEDER.

Un orchestre en concert, c'est autant à regarder qu'à écouter !

Site web : http://www.musivales.fr/2016-2017/c20170402

Infos réservation :

Service culturel : 03 44 88 05 15