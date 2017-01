Plus d'infos sur l'exposition Divines Et Divas à Beauvais

Présentée au MUDO - Musée de L'Oise dans le cadre des Photaumnales, l'exposition Divines et Divas explore un thème original grâce à la photographie, la peinture, la sculpture et le costume de scène. Jean-Christophe Ballot, photographe, ancien pensionnaire de la Villa Médicis, ponctue le parcours permanent du musée de ses photographies contemplatives autour des sculptures et des sites lapidaires. Ces "divines", Diane, Vénus, nymphes ou Niobides, se retrouvent dans l'exposition et en constituent le fil conducteur.

Au XIXe siècle, ces destins mythiques engendrent des héroïnes et se retrouvent à l'opéra où la Diva, mot italien qui signifie déesse, en est l'incarnation charnelle. Une oeuvre d'Ange Leccia consacrée à Maria Callas poursuit le mythe jusqu'aujourd'hui.

A l'occasion de cette exposition, le MUDO - Musée de l'Oise sort de ses réserves des oeuvres de George Desvallières et d'Emile-René Ménard illustrant les thèmes de divinités antiques séductrices ou séduites, aimantes ou cruelles.

Rendez-vous sur mudo.oise.fr pour découvrir la programmation autour de l'exposition : visites guidées, rendez-vous du midi, conférences, conférences lyriques et p'tit atelier pour les 7-12 ans.

Exposition visible tous les jours de 11h à 18h (sauf le mardi).

ENTRÉE GRATUITE

Site web : http://mudo.oise.fr

Infos réservation :

03 44 10 40 50