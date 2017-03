Plus d'infos sur l'exposition Billet Parc Animalier Le Potager Des Princes à Chantilly

Ce billet permet une entrée au potager des princes, un lieu classé jardin historique et jardin remarquable.

Au fil de la promenade, découvrez un conservatoire des races de basse-cour : lapins, moutons, poules, chèvres, poney, âne, cheval nain....

Vous assisterez avec vos enfants aux spectacles :

Course de lapins, course et orchestre de poules, travail d'un chien de berger. (Pas de spectacle le mardi)

Le Potager des Princes est une symphonie de jardins. Vous y verrez un jardin japonais, un labyrinthe de bambous, un jardin exotique, un potager fleuri, des vergers, etc...