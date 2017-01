Plus d'infos sur l'exposition Le Grand Condé,rival Du Roi Soleil? à Chantilly

Horaires d'ouverture: -jusqu'au 1e novembre 2016 : tous les jours de 10h à 18h (20h pour le parc)-du 2 novembre au 2 janvier 2017: tous les jours sauf mardi de 10h30 à 17h (18h pour le parc)Billet valable 1 jour au choix du 5 septembre 2016 au 2 janvier 2017.Ce billet donne uniquement accès à l'exposition (qui se déroule dans le Jeu de Paume) et au parc. Il ne donne donc pas accès au château. Gratuit pour les moins de 3 ans.Du 5 septembre 2016 au 2 janvier 2017, le Domaine de Chantilly met à l'honneur, dans la salle du Jeu de Paume, l'un des personnages les plus flamboyants de l'Histoire de France, Louis II de Bourbon, prince de Condé (1621-1686), mieux connu sous le nom de Grand Condé.Cette exposition – la première sur le sujet ! – permet de découvrir la personnalité de celui qui fut à la fois le plus grand guerrier de son temps et un véritable héros, mais aussi un rebelle lors de la Fronde.Elle invite le visiteur à se demander si le premier prince du sang a rivalisé avec son cousin Louis XIV, dans les domaines politique, militaire mais aussi artistique et culturel (en faisant de Chantilly un "anti-Versailles", plus libre et tolérant), mais aussi à voir combien il fut, finalement, l'un de ses plus grands serviteurs.Amateur d'art, le Grand Condé le fut assurément. L'exposition donne l'occasion de découvrir les joyaux de sa collection de peintures, où les maîtres anciens (Van Dyck) côtoyaient les plus grands peintres du règne de Louis XIV (Le Brun, Mignard). Le prince fut également un amoureux des lettres et du théâtre, accueillant Molière, Racine, Boileau ou La Fontaine au sein de son château de Chantilly. Sont ainsi réunis plus de 120 oeuvres et documents historiques de première importance, avec des prêts prestigieux venant des plus grands musées français et étrangers (musée de l'Armée, château de Versailles, musée du Louvre, Victoria and Albert Museum, etc.). Parmi ces oeuvres, certaines regagnent Chantilly pour la première fois depuis la Révolution !