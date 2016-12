Plus d'infos sur l'exposition Visite Du Domaine De Chantilly

Jusqu'au 25 mars inclus:ouvert tous les jours sauf mardi de 10h30 à 18h. Du 26 mars au 1er Novembre inclus: ouvert 7J/7 de 10h à 20h. Basse saison à partir du 02 Novembre

VISITE DU CHATEAU DE CHANTILLY, DE SON PARC ET DES GRANDES ECURIESPassez une journée à Chantilly et découvrez l'ensemble du Domaine de Chantilly avec un seul billet!Le billet Domaine donne accès au Château, au Parc, aux jardins, aux Grandes Ecuries & au Musée du Cheval .Le château de Chantilly s'étend sur 7 800 hectares au sein de l'une des plus grandes forêts des environs de Paris.Constitué depuis le Moyen-âge par les différents propriétaires (Anne de Montmorency, les Bourbon-Condé dont le Grand Condé, cousin de Louis XIV, Henri d'Orléans, duc d'Aumale), cet ensemble représente donc un patrimoine aux facettes multiples et le plus grand exemple en France d'un domaine princier.Le château abrite le Musée Condé, lequel est constitué des appartements princiers, d'une collection exceptionnelle de peintures qui en fait le second musée de peintures anciennes (avant 1850) en France après le musée du Louvre et d'une bibliothèque qui conserve plus de 13 000 ouvrages.Le Parc offre quant à lu iun panorama grandiose de l'art du jardin occidental : jardin à la française dessiné par Le Nôtre au XVIIe siècle, le Hameau qui inspira Marie-Antoinette, le jardin anglo-chinois du XVIIIe siècle, et le jardin anglais du XIXe siècle.Pour finir, les Grandes Ecuries constituent un véritable chef d'oeuvre de l'architecture du XVIIIème siècle. Elles abritent le Musée du Cheval qui présente plus de 200 objets et oeuvres d'art liés au cheval et à son histoire.Les Grandes Ecuries accueillent 30 chevaux et 8 cavalières, qui proposent toute l'année des présentations équestres sous le dôme qui permettent de découvrir les secrets d'une écurie de spectacle (consulter la programmation). Il est préférable d'arriver 30 minutes avant le début de l'animation.En bonus: L'audioguide est compris dans la visite du châteauInformations pratiques :Gratuit pour les moins de 3 ans .Tarif enfant de 3 à 17 ans.Parking payant: 4€00 la journée,Prêt de fauteuils roulantsNavette d'autobus gratuite gare de Chantilly-Domaine de Chantilly