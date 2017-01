3e Festival de contes et récits 2017

Plus d'infos sur le 3e Festival de contes et récits à Noyon

Pour la 3e année consécutive, le Théâtre du Chevalet propose, au coeur de l'hiver, un rendez-vous autour du conte et du récit. Dans cette édition, une programmation 100% contemporaine est privilégiée. En rythme et en musique, les paroles se veulent émouvantes, surprenantes et amusantes.

Vendredi 27 janvier à 18h30 et samedi 28 janvier à 15h

Les souliers mouillés - De et par Sabrina Chézeau

Ce conte initiatique questionne, avec humour et tendresse, l'absence et la peur de l'abandon. C'est un véritable récit d'aventures à travers des îles imaginaires et déroutantes, ponctué de rencontres cocasses et loufoques.

Tarifs : 5€ et 10€

Durée : 1h

Dès 7 ans

Production : La Farouche Cie

Soutiens : Le Théâtre de L'Arentelle - St Flour de Mercoire (48), Reijouna (34), Commune de Félines Minervois (34), Commune du Rayol (80), Réseau de Lecture publique (11), Cie D'A !

________________________________________

Vendredi 27 janvier à 20h30

La coopérative - Cie le Pas de l'oiseau

De et par Amélie Chamoux et Laurent Eyraud Chaume

Une fable optimiste, drôle et légère nous fait découvrir le quotidien des salariés dans une scoop.

Face aux crises que subit le monde du travail aujourd'hui, est-il possible de réinventer un système qui diffère du modèle entrepreneurial classique ? Comment se vit la démocratie dans l'entreprise ? Comment cela s'anime ? Comment se partagent les responsabilités au quotidien ? Créer une coopérative ? Oui, mais comment ?

Tarifs : 10€ et 15€

Durée : 1h10

Dès 12 ans

Création et interprétation musicale : Lionel Blanchard

Création lumières : Olivier Chamoux, Alice Ventalon

Collaboration artistique : Nicolas Bonneau

Avec le soutien de CER Cheminots PACA, URSCOP PACA, Le Fourmidiable, Centre Culturel Anima, département des Hautes Alpes

________________________________________

Samedi 28 janvier à 20h30

À mes amours - Adèle Zouane

Une invitation à retraverser les différents visages de l'amour avec les yeux d'une enfant puis d'une adolescente et enfin d'une jeune femme en devenir. La vision pleine de finesse d'une jeune comédienne pose un regard espiègle et décapant sur l'amour ! Comment cette quête de l'autre amène à se rencontrer soi-même et à faire de l'amour un véritable moteur de vie.

Tarifs : 10€ et 15€

Durée : 1h15

Dès 14 ans

Collaboration artistique : Adrien Letartre

Regard : Éric Didry

Production CPPC - Rennes (35)

Soutiens Théâtre L'aire Libre, Festival Mythos - Rennes (35), Cie Dérézo - BREST (29)

Adèle Zouane est membre du Collectif Bajour, « collectif de collectif » d'anciens élèves de l'école du Théâtre National de Bretagne - Rennes (35

________________________________________

Dimanche 29 janvier à 15h

Looking for Alceste - Nicolas Bonneau

D'après Le Misanthrope de Molière

Le soir de l'anniversaire de ses quarante ans, un homme traverse une crise de lucidité et semble découvrir le monde qui l'entoure. Il trouve alors dans le personnage d'Alceste son double fantasmé.

Nicolas Bonneau interroge ici notre façon de vivre et croise ce grand classique avec le témoignage de d'hommes et de femmes qu'il a rencontrés, et qui ont fait le choix d'une autre vie.

Tarifs : 10€ et 15€

Durée : 1h15

Dès 14 ans

Conception : Nicolas Bonneau

Avec : Nicolas Bonneau, Fannytastic et Juliette Divry

Collaboration à la mise en scène et à l'écriture : Cécile Arthus et Camille Behr

Composition musicale : Fannytastic

Création lumières : Hervé Bontemps

Costumes : Cécile Pelletier

Scénographie : Blandine Vieillot

Conseil à la dramaturgie : Chantal Dulibine

Régie lumière et régie générale : Rodrigue Bernard ou Lionel Meneust

Régie son : Xavier Trouble

Production : Compagnie La Volige / Nicolas Bonneau (79)

Co-production : Théâtre de La Coupe d'Or - Rochefort (17), CPPC / Théâtre L'Aire Libre - Saint Jacques de La Lande (35), La Méridienne - Scène conventionnée de Lunéville (54), Théâtre La passerelle - Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud (05), Théâtre de Chevilly-Larue André Malraux (94)

La Maison du Conte de Chevilly-Larue (94)

Site web : http://www.ville-noyon.fr/-Le-theatre-du-Chevalet-.html

Infos réservation :

Parking : Oui

Camping : Non

Restauration : Non

Renseignements au 03 44 93 28 20, theatre-accueil@noyon.fr