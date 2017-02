Plus d'infos sur le spectacle (La Belle et la Bête) Chapitre 1704 à Chantilly

"Une fable poétique, intime et férocement humaine. Le spectateur, dont les certitudes sont percutées de plein fouet, est aspiré tantôt avec cynisme, tantôt avec légèreté par deux personnages dont l'histoire s'est effacé devant l'Histoire. Un drame d'amour et de cruauté qui ne laissera personne indifférent. Et le public de se demander : et vous, que feriez-vous si le malin frappait à votre porte?"

une pièce de Gérald Gruhn

Magali Gautier et Geoffroy Poncelet dans une mise en scène de Guillaume Delclos

Avec la participation de Nicolas Ellef et de Paul Prevel

Une jeune fille se cache dans un refuge de montagne en compagnie de sa mère mourante. A bout de provisions et mordue par le froid, elle n'a pas beaucoup d'espoir. Soudain, un étrange colporteur se présente... Peu à peu, il va apprivoiser la fugitive et tenter de faire basculer son destin...

Cette pièce poétique raconte le 1704e épisode de l'histoire du Diable et rassemble, à la manière d'une fable poétique, le destin brisé des victimes de toutes les barbaries.

Site web : https://freespiritmagaligautier.com/1704-la-belle-et-la-bete/

Infos réservation :

Par téléphone au 03 44 57 73 97 ou au secrétariat du Centre Culturel ou à Cultura St Maximin