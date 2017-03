Plus d'infos sur le spectacle La Mégère Apprivoisée à Crepy en Valois

La Me ge re apprivoise e est l'une des premières pièces de Shakespeare :

Baptista, vieil aristocrate de Padoue, a un souci : celui de caser sa fille ainée, Catherine, au caractère épouvantable et qui veut toujours avoir le dernier mot. Arrive de Vérone le gentilhomme Petruchio. Il n'a qu'une idée en tête ; épouser une femme riche pour combler sa vie.

Au XVIème siècle, la société est fondamentalement patriarcale : à tous les niveaux, la femme est assujettie a l'homme. La Mégère apprivoisée prend pour sujet la figure de la femme insoumise, en rébellion contre l'autorité . Face a cette violence faite a la femme et a son corps, Shakespeare prend le parti de la comédie.

Au coeur de cette comédie, l'enjeu est celui du pouvoir, de l'oppression et de la liberté de la femme. Les thèmes que parcourt la pièce sont intemporels : masculin/féminin et guerre des sexes, normes sociales, conventions et liberté de parole et de pensée, conformisme et manipulation.

Site web : http://www.musivales.fr/2016-2017/c20170303

Infos réservation :

Service culturel : 03 44 88 05 15