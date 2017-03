Plus d'infos sur le spectacle Ma Guitare A Dadi - Jean-félix Lalanne à Mareuil sur Ourcq

« Je suis l'héritier de la guitare de Marcel Dadi comme Marcel Dadi l'était de celle de Chet Atkins. Marcel Dadi est celui qui m'a montré la voie ! Non seulement, je me serai nourri durant mes jeunes années de toute sa technique de guitare mais aussi de son état d'esprit. »

Sous la forme d'une narration théâtrale, ce concert en hommage à l'oeuvre et la personne de Marcel Dadi. Il reprend chronologiquement toutes les grandes étapes de sa carrière vécues à travers le prisme de l'enfant qu'était Jean-Félix Lalanne et de l'adulte qu'il est devenu, jusqu'à la disparition tragique et absurde de son ami sur le vol de la TWA 800 le 17 juillet 1996.

Chef d'orchestre, instrumentiste (et guitariste surdoué), compositeur, auteur, arrangeur ou producteur, en véritable "touche à tout", Jean-Félix Lalanne cultive un itinéraire musical inclassable. Après avoir touché sa première guitare à 11 ans, il donne moins d'un an plus tard ses premiers solos et partagera la scène aux côtés de Marcel Dadi, qui deviendra son mentor. Cette collaboration les emmènera jusqu'à l'Olympia, en 1988.

Mise en scène : Caroline Bonhomme

Site web : http://www.musivales.fr/2016-2017/c20170325

Infos réservation :

Service culturel : 03 44 88 05 15