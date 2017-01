Plus d'infos sur le spectacle Léon à Margny les Compiegne

Alors que d'autres voulaient devenir pompier ou encore médecin, Léon, coupe de cheveux bien sage, petites lunettes rondes et visage bon enfant, a toujours lui voulu être facteur, « parce qu'il vaut mieux être ce qu'on veut que subir ce qu'on est ».

Léon est facteur, un facteur de campagne, philanthrope, attentif, généreux, joyeux, qui sait rire de lui-même, aime parler avec ses usagers (pas ses clients), leur être utile, « porter serment ».

Léon est facteur et résiste contre cette manie de toujours aller plus vite, contre tout ce qui abîme les rapports humains, contre cette société qui écrase certaines valeurs, et, déterminé, il va nous le rappeler à grand renfort d'esprit buté.

Léon est facteur et nous régale de petits riens du quotidien avec finesse, nous invite à ne jamais voir les choses comme tout le monde, à rêver, à construire.

Léon, c'est de l'énergie positive livrée à domicile, des histoires touchantes et captivantes, un bol d'air entre militantisme et nostalgie sans jamais sombrer dans la mélancolie.

Avec une mise en scène inventive et minutieuse, un texte désopilant et tendre, un jeu remarquable et sensible, on savoure un spectacle généreux, doux et chaleureux, retour à l'ingénu et à l'enfance.

Léon partage un bout de chemin avec nous, son bout de chemin, et on aime ça.

Un spectacle attachant, captivant et drôle, et l'air de rien, sacrément engagé.

QUE DIT LA PRESSE :

Tout est raconté avec humour, passion et dérision. La Provence

Fraîcheur et engagement, caricature et vérité. Rue du Théâtre

Un acteur qui allie émotion, drôlerie et sensibilité. Une remarquable performance. Le Progrès

