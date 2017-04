Plus d'infos sur le spectacle Les cavaliers à Margny les Compiegne

Adapter un roman d'aventures de 800 pages, ses envolées flamboyantes et son style incisif, tenait du défi. Notre ami Eric Bouvron, globe trotteur humaniste et généreux, l'a relevé, réussi, avec brio, et génie. Après nous avoir amenés au fin fond du Kalahari avec Bushman, puis dans le Grand Nord avec Victor Mulot, il nous embarque désormais en plein coeur des steppes afghanes.

Dans un décor minimaliste, au milieu des senteurs d'encens, Khalid K, acrobate exceptionnel de la voix et des sons, entame une lente mélopée. Le ton est donné : hypnotique, prégnant, envoûtant. Nous voilà partis dans un incroyable voyage, une histoire d'homme, ses failles, orgueil et dignité.

Le fier et fougueux Ouroz échoue au plus prestigieux tournoi équestre d'Afghanistan, tournoi que tous ses aïeuls ont remporté dont son père, le tyrannique et intraitable Toursène. Au-delà de sa jambe blessée, c'est son honneur qui est touché. Pour expier sa défaite, sa honte, il s'inflige un retour sur les chemins les plus périlleux qu'il soit, risquant sa vie face à de nombreux coups du sort, embûches et rencontres incroyables. Nous allons suivre ce chemin de croix, prendre du sable dans les yeux, entendre le souffle des chevaux, vivre ces courses éperdues.

Les comédiens sont sublimes et magistraux, Khalid K. époustouflant et saisissant, le récit envoûtant. Une belle leçon de vie où triomphent courage et esprit de résistance. Une pépite récompensée par le Molière 2016 du meilleur spectacle du théâtre privé.

Coup de coeur pour ce bijou, ce formidable voyage à vivre intensément et qui fait du bien à l'âme.

QUE DIT LA PRESSE :

Un coup au plexus tant le travail est formidable. La Marseillaise

La pièce parle de dignité avec sens et magnificence. On en redemande. La Provence

Un moment de théâtre d'une rare beauté. Théâtrothèque

Incroyablement poétique. Envoûtant. Le Point

Tout paraît réel dans cette magie. Le Figaro

