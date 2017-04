Plus d'infos sur le spectacle Défaite des maîtres et possesseurs à Noyon

Imaginez une planète Terre où les humains ne seraient plus l'espèce dominante... Et imaginez que nos nouveaux maîtres ne soient pas herbivores... Plongeant dans un des enfers invisibles de notre modernité, Défaite des maîtres et possesseurs, lauréat du Prix Orange du livre 2016, nous entraîne dans une fable puissante où s'entrechoquent les devenirs possibles de notre monde.

Tarifs : 5€ et 10€

Durée : 1h

Dès 14 ans

Séance scolaire à 14h30

D'après le roman de Vincent Message

Adaptation et mise en scène : Nicolas Kerszenbaum

Avec Nicolas Martel et Marik Renner

Musique : Guillaume Léglise

Production : compagnie franchement, tu (en italique)

Coproduction : Théâtre du Chevalet

Site web : http://www.ville-noyon.fr/-Le-theatre-du-Chevalet-.html

Infos réservation :

Renseignements au 03 44 93 28 20