Qu'il y a-t'- il de commun entre la Corse, un chef indien réclamant des comptes à Christophe Colomb, un castor inculpé pour trafic de sciure, un entraîneur de foot en tongs, une association lucrative sans but et un pull jacquard ? Rien ? Si ! Le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison.

Tarifs : 25€ et 30€

Durée : 1h30

Dès 10 ans

Jean-Marc Dumontet et BITOU PRODUCTION en accord avec Samuel Le Bihan

Site web : http://www.ville-noyon.fr/-Le-theatre-du-Chevalet-.html

Infos réservation :

Renseignements au 03 44 93 28 20