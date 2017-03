Plus d'infos sur le spectacle L'après-midi d'un foehn à Noyon

L'Après-midi d'un foehn est un ballet aérien et tourbillonnant, une performance avec des sacs plastiques qui semblent mystérieusement prendre vie. Libérer ses mains, se tenir debout ou à l'envers, juste un bruit et la caresse de l'air. Cette chorégraphie aérienne aux multiples couleurs laisse place au rêve et nous sensibilise à l'écologie de manière sentimentale.

Tarif : 5€

Durée : 25 mn

Dès 5 ans - jauge limitée, réservation conseillée

Interprétation : Jean-Louis Ouvrard

Conception des marionnettes : Phia Menard

Réalisation des marionnettes : Claire Rigaud

Création sonore : Ivan Roussel d'après l'oeuvre de Claude Debussy

Diffusion de la bande sonore par alternance : Mateo Provost

En coréalisation avec L'Échangeur - CDC dans le cadre du festival Kidanse

La Compagnie Non Nova est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC des Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes. Elle reçoit le soutien de l'Institut Français et de la Fondation BNP Paribas.

L'après-midi d'un foehn (Version 1) est la première pièce de la trilogie des « Pièces du Vent ». Elle est diffusée en parallèle des deux autres pièces « L'après-midi d'un foehn » et « VORTEX ». Second cycle du processus non exclusif I.C.E. (Injonglabilité Complémentaire des Eléments) de la Cie Non Nova

Site web : http://www.ville-noyon.fr/-Le-theatre-du-Chevalet-.html

Infos réservation :

Renseignements au 03 44 93 28 20