Plus d'infos sur le spectacle Screens à Noyon

Un père évoque sa relation à un fils de plus en plus étranger, à un ado qui, entre addiction et détachement, se construit dans des relations virtuelles. Screens interroge un phénomène paradoxal : l'omniprésence de la communication comme source d'incommunicabilité.

Tarifs : 5€ et 10€

Durée : 1h05

Dès 10 ans

Séance scolaire à 14h30

De Sarah Carré

Mise en scène : Stéphane Boucherie

Avec : Fabrice Gaillard

Texte publié chez Lansman Editeur

Screens est un spectacle né d'une collecte de paroles auprès de 200 jeunes dans le cadre du projet Alter Ego 2.0 / Dunkerque 2013 Capitale Régionale de la culture, financé par La Région Nord Pas de Calais et la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Partenaires : Ville de Bourbourg / Ville de Gravelines / MPT de Leffrinckoucke / Collège Jean Zay et Lycée Jean Bart (Dunkerque)

Site web : http://www.ville-noyon.fr/-Le-theatre-du-Chevalet-.html

Infos réservation :

Renseignements au 03 44 93 28 20, theatre-accueil@noyon.fr